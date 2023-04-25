Високий ризик біологічної небезпеки. У Судані захопили лабораторію з вірусами, — ЗМІ

У захопленному примiщеннi зберігаються збудники кору та холери.

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У вівторок, 25 квітня, у Судані захопили лабораторію, в якій зберігаються збудники кору та холери. Про це повідомляє The Guardian.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Німа Саїд Абід розповів, що одна з груп конфлікту захопила лабораторію, в якій зберігаються збудники кору та холери, а також інші небезпечні матеріали.

Він пояснив, що технічні фахівці не змогли потрапити до лабораторії, щоб убезпечити її.

"Це головна проблема: немає доступу для лаборантів, щоб вони могли потрапити до лабораторії та безпечно утримувати наявний біологічний матеріал і речовини", — додав він, але не уточнив, яка з протиборчих сторін захопила об'єкт.

Однак, за деякими даними, його контролюють сили швидкого реагування, пише видання.

Ситуація в Судані: у людей закінчуються запаси їжі та води, інтернет не працює

За даними ВВС, жителі Хартума через бої, що продовжуються, сидять у будинках, у багатьох закінчуються запаси їжі та води. У деяких місцях пошкоджено водогін, багато суданців набирають воду в річці Ніл.

"Перемир'я, якщо воно дотримуватиметься, дозволить мирним жителям залишити місто. Іноземні держави сподіваються, що вони зможуть евакуювати із Судану своїх громадян", — повідомили журналісти.

За словами заступника представника ООН Фархана Хака, в країні відчувається гостра нестача продовольства, чистої води, ліків і палива. Водночас ціни різко зросли.

Хак розповів про пограбування гуманітарних вантажів. Інтенсивні бойові дії в Хартумі, а також у штатах Північний і Блакитний Ніл, Північний Кордофан і Дарфур перешкоджають операціям із надання допомоги, додав він.

У Судані майже зник інтернет, рівень його використання не перевищує 2% від звичайного, а в Хартумі інтернет повністю зник із вечора 23 квітня.

Телеканал Al Arabiya з посиланням на дані групи лікарів повідомив, що в Судані припинила працювати більшість великих лікарень.

"Наші нерви на межі. Це найважче, через що може пройти людина", — сказала журналістам жінка, яка проживає в Омдурмані неподалік від будівлі державного мовлення, за яку велася боротьба.

Десятки тисяч людей, у тому числі суданці та громадяни сусідніх країн, за останні кілька днів втекли до Єгипту, Чаду 1 Південного Судану, зазначило Reuters.

Нагадаємо, 25 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що повстанці Сил оперативної підтримки (RSF) та армія Судану уклали тимчасове перемир'я. Сторони погодилися на перемир'я, яке мало розпочатися опівночі за суданським часом і триватиме три дні.

24 квітня в ЗМІ з'явилася інформація про вбивство помічника військового аташе Єгипту. Посол Єгипту в Судані Хані Салах заперечує факт убивства.