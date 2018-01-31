Полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП в Харькове

В ближайшее время обвинительный акт передадут в суд

Полиция завершила досудебное расследование страшного ДТП в Харькове, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщают Українські Новини cо ссылкой на Сергея Перепелицу, адвоката Геннадия Дронова, одного из участников ДТП.

"Досудебное расследование завершено", - сказал он.

По его словам, досудебное расследование было завершено еще на прошлой неделе.

В ближайшее время обвинительный акт по делу будет передан в суд.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

13 декабря Елена Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове и попросила прошения у пострадавших.