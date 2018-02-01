Могерини в марте приедет в Украину, - СМИ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини вероятно посетит Украину в марте 2018 года. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Глава внешнеполитического ведомства ЕС Могерини, скорее всего, посетит Украину в марте. Визит состоится примерно в то же время, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят отношения между ЕС и Украиной в Брюсселе", - написал он.

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По словам журналиста, политики уделят внимание проблемам реформ в Украине, а также вопросу Крыма и РФ.

Напомним, Украина стала членом конвенции Пан-Евро-Мед.