Глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак заявил, что решение о передаче Джевелинов будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения. Об этом он рассказал в эфире передачи "Час-Time" на "Голосе Америки".
"Мы сегодня об этом говорили. Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы говорили и (о) других вопросах, связанных с подготовкой личного состава и порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче Джевелинов в Украину будет принято очень своевременно и очень правильно", - ответил Полторак на вопрос о сроках поставок оружия.
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По его словам, не так важно, когда Украина получит эти противотанковые комплексы, как сам факт того, что они будут предоставлены.
"Это очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она осталась не один на один с Россией и это сигнал самой России, что нас поддерживает весь мир. Кроме того, это мощный сигнал и другим коллегам, с которыми мы работаем, что надо более активно работать с Украиной", - пояснил министр обороны.
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"Я думаю, что решение о передаче, временной график передачи, он не будет играть чрезвычайно важную роль, мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен из Соединенных Штатов в Украину", - сказал Полторак.
При этом он отметил, что важным моментом является именно обеспечение сохранности военных технологий.
"При этом сохранить неприкосновенность тех противотанковых средств, обеспечить сохранность технологий, а также эффективную подготовку и использование расчетов, которые будут работать на тех средствах", - рассказал министр обороны.
Напомним, США уже начали подготовку к поставке Javelin Украине.