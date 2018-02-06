Польша "антибандеровским законом" нанесла удар в спину воюющей Украине, - Парубий

Обновленный польский закон об Институте национальной памяти является недружественным шагом в отношении Украины и выгоден только России. Об этом спикер верховной Рады Андрей Парубий заявил вечером 5 февраля в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает 112 Украина.

"Этот закон является ударом в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. Только один выгодополучатель может быть – в Кремле для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным. Мне обидно, что этот закон принят, когда Украина и украинцы защищают весь свободный мир от российской агрессии", - сказал он.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.