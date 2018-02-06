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Главная » Страна » Польша "антибандеровским законом" нанесла удар в спину воюющей Украине, - Парубий
Сложности украино-польских отношений

Польша "антибандеровским законом" нанесла удар в спину воюющей Украине, - Парубий

Польша "антибандеровским законом" нанесла удар в спину воюющей Украине, - Парубий
Андрей Парубий / Фото: ТАСС

Скандальный закон выгоден только Кремлю

06.02.18 148
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Обновленный польский закон об Институте национальной памяти является недружественным шагом в отношении Украины и выгоден только России. Об этом спикер верховной Рады Андрей Парубий заявил вечером 5 февраля в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает 112 Украина.

"Этот закон является ударом в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. Только один выгодополучатель может быть – в Кремле для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным. Мне обидно, что этот закон принят, когда Украина и украинцы защищают весь свободный мир от российской агрессии", - сказал он.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.

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