Додон допустил возможность встречи с Порошенко

Президент Молдовы считает, что от позиции Украины очень многое будет зависеть

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь в достижении компромисса в вопросе Приднестровья, где базируются российские войска.

Об этом он рассказал во время интервью Радио Свобода.

"Киев - важный партнер в формате 5 + 2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - заявил молдавский президент, известный своей дружбой с Россией.

Он согласился с замечанием журналистки, что за время своего президентства он еще не встречался с украинским коллегой Петром Порошенко. Собеседница несколько раз попыталась уточнить, когда такая встреча состоится. Он ответил: "Всему свое время".

Напомним, Украина входит в международный формат по урегулированию приднестровского конфликта "5 + 2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).