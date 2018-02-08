Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариусКиевстар
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариусКиевстар
Главная » Страна » В Москве арестован гендиректор "Индустриального союза Донбасса"

В Москве арестован гендиректор "Индустриального союза Донбасса"

В Москве арестован гендиректор "Индустриального союза Донбасса"
Скриншот видео

Олегу Мкртчану предъявлены обвинения в мошенничестве

08.02.18 1042
000

Гендиректор корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олег Мкртчан арестован в Москве.

Как сообщают российские СМИ, бизнесмена подозревают в хищении средств, выданных его компаниям российским "Внешэкономбанком" на развитие бизнеса.

"Постановлением суда 8 февраля 2018 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Олега Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", — сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева.

СК РФ предъявил  Мкртчану обвинение по статье 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко не комментирует ход расследования в отношении Мкртчана.

Информацию о задержании Мкртычана подтвердил Украинской правде депутат Сергей Тарута. 

"По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", - сообщил Тарута.

По словам ТарутыМкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

"Насколько мне известно, его задержали на 2 месяца для следственных действий", - сообщил Тарута.

Напомним, Олег Мкртчан входил в список 100 богатейших людей Украины 2016 года по версии журнала Forbes с состоянием в $127 млн. Его состояние оценивается в 1,25 млрд долларов. Он был одним из сооснователей донецкого футбольного клуба "Металлург" и краснодарского футбольного клуба "Кубань".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Минфин не платит акционерам МММ, - заявление ведомстваВ Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиковВ 2017 году уменьшилось количество мошеннических операций с банковскими картами, - НБУ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 9116
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 6588
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 25056
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5215
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 4109
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 3657
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 10532
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2216
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 3044
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2454
  1. Детей в первый класс будут принимать по-новому 14266 / 19366
  2. НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за 2017 год 4376 / 4854
  3. Маcк показал прощальное фото Tesla Roadster, летящего к поясу астероидов 4237 / 4777
  4. В Украине введены новые правила пересечения границы 2585 / 10885
  5. Крым приближается к России на 32 мм в год 2385 / 2838
  6. Украина готовится к сильным снегопадам 2383 / 2914
  7. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 2163 / 2370
  8. Пепел Балаклеи. Украина перестает быть государством для своих граждан 2151 / 2310
  9. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 2082 / 11314
  10. Тень черного понедельника. Как падение индекса Доу-Джонса повлияет на Украину 1670 / 1817
  1. Детей в первый класс будут принимать по-новому 18 / 19366
  2. Маcк показал прощальное фото Tesla Roadster, летящего к поясу астероидов 15 / 4777
  3. Пепел Балаклеи. Украина перестает быть государством для своих граждан 14 / 2310
  4. НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за 2017 год 14 / 4854
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 11 / 2370
  6. Крым приближается к России на 32 мм в год 10 / 2838
  7. Смотрящий за звёздами. Как астрофизик Николай Бритавский изучает красных сверхгигантов 8 / 1623
  8. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 7 / 11314
  9. Минобороны проиграло суд по компенсации убытков от взрывов в Балаклее 4 / 2559
  10. Марта Борщ стала адвокатом народного депутата Онищенко 4 / 97
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.