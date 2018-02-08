В Москве арестован гендиректор "Индустриального союза Донбасса"

Гендиректор корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олег Мкртчан арестован в Москве.

Как сообщают российские СМИ, бизнесмена подозревают в хищении средств, выданных его компаниям российским "Внешэкономбанком" на развитие бизнеса.

"Постановлением суда 8 февраля 2018 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Олега Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", — сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева.

СК РФ предъявил Мкртчану обвинение по статье 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко не комментирует ход расследования в отношении Мкртчана.

Информацию о задержании Мкртычана подтвердил Украинской правде депутат Сергей Тарута.

"По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", - сообщил Тарута.

По словам Таруты, Мкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

"Насколько мне известно, его задержали на 2 месяца для следственных действий", - сообщил Тарута.

Напомним, Олег Мкртчан входил в список 100 богатейших людей Украины 2016 года по версии журнала Forbes с состоянием в $127 млн. Его состояние оценивается в 1,25 млрд долларов. Он был одним из сооснователей донецкого футбольного клуба "Металлург" и краснодарского футбольного клуба "Кубань".