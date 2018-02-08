ОБСЕ выступила за двуязычное образование в Украине

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер по итогам визита в четыре населенных пункта Закарпатской области 6-7 февраля выступил с заявлением в поддержку двуязычного образования в Украине.
Как говорится в отчете ОБСЕ, на который ссылаются европейские СМИ, комиссар Заньер посетил Ужгород, село Соломоново, Мукачево и Берегово.
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"Двуязычное образование является эффективным способом найти баланс между сохранением и продвижением идентичности меньшинств, а также способствует успешной социальной интеграции усиления роли государственного языка", - сказал он, приветствуя использование этого подхода в многонациональном Закарпатье.
Напомним, Будапешт и Киев согласовали решение по языковому вопросу.