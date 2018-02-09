В Украину пришел активный циклон: ожидаются метели и гололед на дорогах

Погода сильно не измениться только в южных областях

В связи с приходом в Украину активного циклона ожидаются сложные погодные условия. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях – сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица; в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

На дорогах Киевской области местами ожидается гололедица, ночью налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

"Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12, ночью на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Температура в западных областях ночью и днем 0-5 градусов мороза; на остальной территории от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге страны 1-6 градусов тепла.

Осложнение погодных условий могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных).