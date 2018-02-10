В районе АТО ранен украинский военный

За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов противника один военнослужащий сил АТО получил ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг в вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм - по защитникам Новгородского. Также, днем, боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцево.

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На Донецком направлении противник в светлое время суток обстрелял позиции украинских защитников из минометов различных калибров вокруг Песков, а из стрелкового оружия - вблизи Славного.

Напомним, украинских пограничников в Луганской области обстреляли с территории России.