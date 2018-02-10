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Суд арестовал экс-депутата Шепелева на 2 месяца

Суд арестовал экс-депутата Шепелева на 2 месяца
Александр Шепелев / Фото: "КоммерсантЪ"

Решение принято согласно определению суда от 26 марта 2015 года

10.02.18 91
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Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Александру Шепелеву до 8 апреля 2018 года. 

Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, передает УНИАН

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу 4 июля 1970 года рождения, уроженца города Горловка Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", - заявила судья. 

Срок действия меры пресечения - 60 суток со дня задержания подозреваемого, а именно до 8 апреля 2018 года.

Судья добавила, что постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней. 

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко разъяснил, что решение принято согласно определению суда от 26 марта 2015 года, потому что "подозреваемому Шепелеву была уже избрана заочно мера пресечения". 

"А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения", - заявил Кравченко. 

"Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждены все наши доводы и наши все улики, которые подтверждают как подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказал Кравченко. 

Напомним, правоохранители задержали экс-депутата Шепелева

Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 

По данным ГПУ, он подозревается в организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога. 

5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а судом была избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Работники правоохранительных органов РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. 

На основании ходатайства генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне.  

18 июля 2016 года в генеральную прокуратуру Украины поступило сообщение генеральной прокуратуры Российской Федерации, согласно которому в выдаче подозреваемого Шепелева для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины отказано

В ГПУ такое решение объяснили его сотрудничеством со спецслужбами РФ.

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