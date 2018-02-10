В Киеве на Шулявском путепроводе просто из асфальта вылезла арматура, повреждены колеса более чем 10 автомобилей.



Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более чем 10 авто! Некоторые стоят ниже уже возле остановки. Часть чинится прямо на мосту", - говорится в сообщении.

"Посреди проезжей части ямы с арматурой, торчащей. Диски рвет как пластиковые", - добавляет издание.

Как уточняет "Киев оперативный" в Facebook, на Шулявском путепроводе в направлении Петровки появилась огромная яма глубиной около 25 сантиметров.

"По нашей информации, жертвами этого безалаберного отношения к дороге стали по меньшей мере 9 автомобилей (у 7 из которых погнуты колесные диски и порвана резина)", - отмечает "Киев оперативный".

Напомним, КГГА планировала начать реконструкцию Шулявского путепровода в конце 2017 года.