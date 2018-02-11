Минобороны приостановило производство санитарных "Богданов"

Министерство обороны приняло решение приостановить производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" до устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В транспортном средстве обнаружили три недостатка: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГа.
"Было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251", - говорится в сообщении.
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Напомним, в конце января Совет волонтеров при Минобороны сообщил, что 25 из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" пришлось ремонтировать или возвращать на завод.