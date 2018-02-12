КИУ просит открыть уголовные дела против 10 тыс. членов избиркомов в Крыму

Комитет избирателей Украины обратился в прокуратуру АР Крым с просьбой возбудить уголовные дела в отношении 10 тыс. членов избирательных комиссий, организующих выборы президента РФ на территории аннексированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По мнению КИУ в действиях лиц, участвующих в организации избирательного процесса в оккупированном Крыму, подпадают под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена), что наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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"Мы считаем, что каждый житель АР Крым накануне голосования 18 марта должен сделать выбор о сотрудничестве с российскими властями. Лица, которые будут привлечены к выборам как члены комиссий, должны нести ответственность по украинским законам. Одной из мотиваций для организации выборов может быть значительное финансовое вознаграждение: около 2500 грн за участие в работе УИК. Тем не менее, они должны понимать, что за подобные действия на них могут быть наложены существенные санкции: от запрета посещать подконтрольные Украине регионы и невозможности получения биометрического паспорта к уголовной ответственности по статье о государственной измене", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

По данным организации, на территории АРК незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковых избирательных комиссий.

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В целом речь идет об около 10 тыс. жителей аннексированного Крыма, которые могут быть привлечены к организации избирательного процесса.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.