В монобольшинстве в Раде осталось лишь 211 депутатов, – КИУ

Формально фракция "Слуга народа" насчитывает 246 депутатов

В 2020 году Верховная Рада приняла 230 законов, и только 37 из них (или 16%) – обеспечены голосами монобольшинства. Такие данные приводит неправительственная организация "Комитет избирателей Украины".

Остальные законы не удалось бы принять, если бы за них не голосовали представители других фракций и депутатских групп. При этом авторами большинства законопроектов были участники провластной команды: президент, Кабмин, нардепы монобольшинства.

"В общем показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются с момента начала работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 года за принятие законов в среднем голосовал 231 депутат "Слуги народа", то в сентябре 2020 – 206 депутатов, а в декабре 2020 – 211 депутатов", – говорится в сообщении КИУ.

По словам главы организации Алексея Кошеля, президентская фракция уже не в состоянии самостоятельно принимать законы.

"Через год в монобольшинстве остались 211 депутатов, которые преимущественно нажимают "за". Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом, без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным", – говорит Кошель.

Глава КИУ уверен, что причина низких показателей монобольшинства – не только в низкой посещаемости заседаний ВР из-за коронавируса. По его словам, есть не менее десяти парламентариев из "Слуги народа", которые либо вообще не голосуют, либо нажимают "воздержался" или "против".

"Потому, в первую очередь, это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы", – полагает Кошель.

Следует отметить, что формально на сегодняшний день фракция "Слуга народа" насчитывает 246 парламентариев.

Как сообщалось ранее, в декабре 20 нардепов не было ни на одном заседании Рады.