Госпогранслужба завершила создание системы биометрического контроля на границе с Евросоюзом и на авиационном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как заявил глава украинских пограничников Петр Цигикал, соответствующее оборудование было установлено на наземных пунктах пропуска на границах со странами-участницами Европейского Союза, а также в аэропортах.

Всего было модернизировано 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска.

Также Цигикал отметил, что с момента либерализации визового режима с ЕС 11 июня 2017 года возможностью без визы пересечь европейские границы воспользовалось 419 тысяч украинских граждан. Это 3% от всего количества украинцев, выезжавших за этот период за границу, и 12% от тех, кто использовал биометрические паспорта.

Напомним, биометрический контроль для иностранных граждан в Украине заработал с 1 января 2018 года.