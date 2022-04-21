Загляни мне в глаза: новые Hyundai научат распознавать владельца по взгляду

Чтобы завести Hyundai, нужно будет заглянуть в специальный сканер. Рисунок радужной оболочки глаза человека столь же уникален, как и отпечатки пальцев.

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В Hyundai разработали новую технологию биометрической идентификации водителя. Автомобили смогут узнать владельца по радужной оболочке глаза. Изобретение уже зарегистрировано в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO), сообщает сайт The Drive.

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В салоне авто устанавливают специальный сканер, проверяющий радужную оболочку водителя. Он дополнен инфракрасной камерой, чтобы различать глаза в темноте или сквозь солнцезащитные очки.

[ + – ] Инфракрасная камера позволит водителям не снимать солнцезащитные очки Фото: autoevolution.com

Как только авто узнает владельца, оно заведется. Система эффективно защищает автомобиль от угона и позволяет не пользоваться традиционным ключом авто. Очевидно в памяти можно будет сохранить биометрические данные нескольких человек — на тот случай, если автомобилем пользуется не один водитель.

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Как известно, рисунок радужной оболочки глаза у каждого человека уникален, так что такая технология является альтернативой сканерам отпечатков пальцев, устанавливаемых на ряде новых моделей вроде Toyota Land Cruiser 300 или Mercedes-Benz EQS SUV. Их недостатками являются грязь и жир с пальцев, скапливающиеся на сканере, поэтому распознавание по глазам имеет преимущество.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai на автошоу в Нью-Йорке представили свой флагманский кроссовер.