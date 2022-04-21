Заглянь мені в очі: нові Hyundai навчать розпізнавати власника за поглядом

Щоб завести Hyundai, потрібно глянути в спеціальний сканер. Малюнок райдужної оболонки ока людини так само унікальний, як і відбитки пальців.

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Hyundai розробили нову технологію біометричної ідентифікації водія. Автомобілі зможуть розпізнати власника за райдужною оболонкою ока. Винахід уже зареєстрований у Бюро з реєстрації патентів та торгових марок США (USPTO), повідомляє сайт The Drive.

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У салоні авто встановлюють спеціальний сканер, який перевіряє райдужну оболонку водія. Він доповнений інфрачервоною камерою, щоб розрізняти очі в темряві чи крізь сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Інфрачервона камера дозволить водіям не знімати сонцезахисні окуляри Фото: autoevolution.com

Як тільки авто впізнає власника, воно заведеться. Система ефективно захищає автомобіль від викрадення та дозволяє не користуватися традиційним ключем авто. Очевидно, в пам'яті можна буде зберегти біометричні дані кількох людей — на той випадок, якщо автомобілем користується не один водій.

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Як відомо, малюнок райдужної оболонки ока в кожної людини унікальний, так що така технологія є альтернативою сканерам відбитків пальців, які встановлюють на низці нових моделей типу Toyota Land Cruiser 300 або Mercedes-Benz EQS SUV. Їхніми недоліками є бруд і жир з пальців, що накопичуються на сканері, тому розпізнавання за поглядом має перевагу.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai на автошоу в Нью-Йорку представили свій флагманський кросовер.