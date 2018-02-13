Мэра Одессы уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления, – НАБУ

13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили одесского городского главу о подозрении в совершении уголовного преступления (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Уведомление о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ", – сообщает пресс-служба.

В Бюро также подтвердили, что о подозрении уведомлены еще трое чиновников мэрии города: заместитель мэра, директор департамента коммунальной собственности и председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

В НАБУ отметили, что это процессуальное действие было совершено в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы, поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено.

"Сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск", - подчеркнули в Бюро.

Кроме того, 13 февраля в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве были задержаны еще три человека (должностное лицо мэрии Одессы и два физических лица-руководителя компании).

"Еще одному лицу - оценщику - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.191, ст.365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями, - ред.)", - подчеркивается в сообщении.

В Бюро обращают внимание, что постановления о проведении обысков у упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года, однако уже 19-20 декабря 2017 трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия, а в начале января 2018 за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета.

"Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В Бюро добавляют, что полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО, однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. "С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что НАБУ в ноябре 2016 года начала расследование по факту приобретения по завышенной цене горсоветом админздания бывшего завода "Краян". По данным бюро, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела одесская мэрия у ООО "Девелопмент Элит" уже за 185 млн грн.

В здание после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые в настоящее время разбросаны в разных частях Одессы.

По этому делу в начале октября 2017 года Труханов был на допросе в НАБУ в Киеве – он проходит в статусе свидетеля. В январе 2018 года депутату Одесского облсовета и его сообщнику уведомили о подозрении за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов.