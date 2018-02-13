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Главная » Страна » Соучастникам убийства Вороненкова продлили арест

Соучастникам убийства Вороненкова продлили арест

Соучастникам убийства Вороненкова продлили арест
Денис Вороненков / Фото: РБК

Срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток

13.02.18 28
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Голосеевский районный суд Киева продолжил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.

По решению суда срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток.

13 декабря им продлили арест до 13 февраля.

Отметим, 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему подельнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Денисом Вороненковим, сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Напомним, в октябре 2016 года экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков переехал вместе с семьей в Украину. Политик должен был дать показания по делу Виктора Януковича о госизмене, но был застрелен киллером 23 марта 2017 года. Убийство произошло в центре Киева на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы.

Денис Вороненков в сопровождении охранника шел на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Началась перестрелка, в которой киллер успел сделать несколько выстрелов в Вороненкова, а охранник выстрелил в киллера, который впоследствии скончался от ранений.

24 марта МВД установило личность предполагаемого убийцы, им оказался уроженец Севастополя Павел Александрович Паршов, который проживал в Днепре. Некоторое время служил под Мариуполем.

В организации убийства участвовали несколько человек. При этом генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчика - российский криминальный "авторитет" Владимир Тюрин (бывший муж Марии Максаковой - жены убитого). Луценко назвал убийство "показательной казнью свидетеля".

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