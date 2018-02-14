Труханов говорит, что сам прилетел к НАБУ

Мэр Одессы уверен, что правда и закон на его стороне

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отрицает все обвинения в принятии коррупционных решений и заявляет, что добровольно решил связаться с НАБУ. Об этом он написал в Facebook.

"Официально заявляю , что не намерен ни от чего прятаться. Тем более, что правда и закон - на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций", - заявил он.

Труханов уверяет, что во время пребывания в кресле мэра Одессы не принял ни одного незаконного решения.

"Как Одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона", - заверил он.

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и передали его сотрудникам НАБУ.