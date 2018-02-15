Британия обвинила РФ в кибератаке на Украину вирусом NotPetya

Кибератака была обставлена как вымогательство, но ее целью было нарушение работы украинской инфраструктуры

МИД Великобритании заявил, что российские военные стоят за кибератакой с применением компьютерного вируса NotPetya, поразившего Украину в июне 2017 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики. А безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов.

МИД заявил, что называет ответственную сторону, чтобы подчеркнуть, "что Соединенное Королевство и союзники не будут терпеть агрессивной кибердеятельности".

Напомним, центральное разведывательное управление США в своем отчете заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

СБУ нашли след российских спецслужб в кибератаках Petya.A.