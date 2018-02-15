В МВФ до сих пор не знают, когда отправят очередную миссию в Киев

Международный валютный фонд по-прежнему не имеет временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне 15 февраля, передает Экономическая правда.

"Я могу подтвердить, что по запросу властей Украины сейчас в Киеве находится группа экспертов МВФ, которая обсуждает технические вопросы реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Украиной, в частности законодательство об Антикоррупционном суде. Даты прибытия миссии в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества пока не определены", - сказал Райс.

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Напомним, президент Петр Порошенко в Давосе выразил надежду, что ориентировочно до апреля миссия МВФ посетит Киев, после чего Украина сможет получить очередной транш от МВФ.

В свою очередь глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что миссия МВФ ориентировочно прибудет в Киев в середине февраля.