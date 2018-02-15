Нафтогаз в марте снизит цену на газ для промышленности

Ценовые предложения на природный газ будут действовать с 1 марта

НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2018 года снизит цену на газ для промышленности на 10,8%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с НАК.

По сравнению с ценами на февраль 2018 года, в марте цены будут уменьшены на 10,6-10,8%.

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Ранее сообщалось, что Украина сокращает использование и наращивает объемы добычи газа. В частности, в 2017 году Украина сократила использование газа на 1,3 млрд куб по сравнению с 2016-ым. В свою очередь Укргаздобыча увеличила добычу на 645 млн куб, что на 4,4% больше чем в 2016-ом. Всего по отрасли добыча газа возросла на 2,4%.