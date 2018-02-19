Хуг: Силы АТО и боевики все ближе друг к другу

Украинские военные и боевики на Донбассе продолжают укреплять свои позиции и минировать прилегающие к ним территории. Об этом рассказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке.

"Стороны продолжают рыть траншеи. Стороны продолжают приближаться друг к другу все ближе и ближе. Факт остается фактом, что стороны уже давно удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают закладывать мины, несмотря на их обещания, которые они дали еще в сентябре 2014 года. Также стороны продолжают вмешиваться в нашу работу ", - рассказал Хуг.

Напомним, пограничники задержали двух боевиков "Оплота".