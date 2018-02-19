В Одессе похитили маленького Швейка

В центре Одессы с фасада ресторана "Гамбринус" на углу ул. Дерибасовской неизвестные похитили небольшую фигурку бравого солдата Швейка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Могу сказать только то, что вчера он еще был. Сегодня его нет. Обратимся к правоохранителям", - сообщила спикер горсовета Наталья Мальцева.

Это уже второе похищение Швейка. Первое произошло весной 2017 года.

Мини-скульптура бравого солдата Швейка на фасаде "Гамбринуса" появилась в сентябре 2016 года. Установить в Одессе скульптуру предложил представитель общества Ярослава Гашека в Чехии Камил Хайнц.

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Установка скульптуры в Одессе связана с рассказом автора похождений Швейка, который однажды прочел в чешских газетах о своей смерти. Некролог был напечатан в трех разных вариантах. В одном из них говорилось, что его убили пьяные матросы в подвале пивной "Гамбринус". Этот рассказ Хайнц передал Михаилу Жванецкому - так и появилась связь Швейка с Одессой.

Автор скульптуры - Михаил Колодко, на счету которого еще два подобных Швейка. Один из них находится в чешском городке Липнеце-над-Сазавой. Именно там заканчивал писать последние тома "Приключений бравого солдата Швейка" Ярослав Гашек. Второй - в Ужгороде. Здесь Швейк сидит на перилах, прострелянных пулями во время Второй мировой войны над речкой Уж, с кнедликом в руках.