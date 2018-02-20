Безвизом воспользовались 426 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

С начал действия безвиза по биометрическим паспортам в Евросоюз въехали почти 426 тыс. украинцев. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии Громадському Радіо.

"Безвиз функционирует успешно, на данный момент почти 426 000 человек, наших соотечественников, воспользовались безвизом", - сообщил он.

При этом отказано во въезде в ЕС было только 60-ти нашим гражданам.

"Чуть больше 60-ти - то, что нам сообщили граждане. Но мы подозреваем, что количество отказов было больше - просто не все граждане, которым отказали при пересечении границы, нам об этом сказали", - рассказал Слободян.

Также он сообщил, что с начала действия новых правил въезда и пребывания иностранцев в Украине количество посещений россиянами Украины существенно не изменилось.

"Мы пока не видим существенного увеличения или уменьшения количества россиян. Динамика за январь примерно на уровне прошлого года. Если говорить в общем, то почти 94 000 иностранцев заехали, сдав свои биометрические данные. Из них почти 70 000 - граждане РФ", - отметил Слободян.

Ранее Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда в Карибском море.