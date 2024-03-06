"Разрешили бить FPV-дронами по беглецам из Украины": РФ запустила фейк о пограничниках

Военнослужащие ГПСУ должны останавливать нарушителей границы, но дроны-камикадзе применяют исключительно против российских оккупантов, уверяют в ЦПД.

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Российские Telegram-каналы распространяют ложную информацию о якобы возможном применении украинскими пограничниками по беглецам из Украины ударных дронов или оружия. Это опровергает в Facebook Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Российские пропагандисты в Telegram говорят о том, что "украинским пограничникам разрешили открывать огонь и использовать FPV-дроны по тем, кто пытается бежать из Украины". В качестве доказательства они распространяют ложное фото, на котором изображено соответствующее объявление.

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Центр противодействия дезинформации верифицировал эти данные в Государственной пограничной службе Украины и сообщает, что распространяемое сообщение вместе с фото является дезинформацией и подделкой. Цель распространения ложных данных — запугивание украинцев и дискредитация пограничной службы.

Ложное сообщение из российских Telegram-каналов Фото: Facebook

Центр сообщил, что украинские пограничники действуют исключительно в рамках законодательства Украины. FPV-дроны и оружие они используют только против российских оккупантов на территории Украины.

Отыскивать беглецов ГПСУ помогают не дроны-камикадзе, а более мирные современные электронные технологии. Недавно Министерство обороны Украины сообщило, что уже три недели пограничники используют реестр военнообязанных "Оберіг". Он помогает быстро идентифицировать поддельные документы, позволяющие выезд мужчин за границу, без необходимости связываться с учреждениями, которые их выдали.

Отношение же к беглецам, наоборот, бывает очень гуманным. В горах возле границы со Словакией пограничники отделения "Княгиня" увидели мужчину, который спал на земле. Нарушитель блуждал в горах три дня и не имел возможности вызвать помощь. 30-летний винничанин намеревался пробраться в Словакию и самостоятельно проложил маршрут, и заблудился, получил травмы, к тому же потерял телефон. Патрульные дали ему пить и накормили.