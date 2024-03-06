"Дозволили бити FPV-дронами по втікачах із України": РФ запустила фейк про прикордонників

Військовослужбовці ДПСУ мають зупиняти порушників кордону, але дрони-камікадзе застосовують виключно проти російських окупантів, запевняють у ЦПД.

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Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про нібито можливе застосування українськими прикордонниками по втікачах із України ударних дронів або зброї. Це спростовує у Facebook Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони України.

Російські пропагандисти в Telegram кажуть про те, що "українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь та використовувати FPV-дрони по тих, хто намагається втекти з України". Як доказ вони розповсюджують неправдиве фото, на якому зображене відповідне оголошення.

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Центр протидії дезінформації верифікував ці дані в Державній прикордонній службі України та повідомляє, що поширюване повідомлення разом із фото — це дезінформація та підробка. Мета розповсюдження неправдивих даних — залякування українців і дискредитація прикордонної служби.

Неправдиве повідомлення з російських Telegram-каналів Фото: Facebook

Центр повідомив, що українські прикордонники діють виключно в межах законодавства України. FPV-дрони та зброю вони використовують лише проти російських окупантів на території України.

Відшукувати втікачів ДПСУ допомагають не дрони-камікадзе, а більш мирні сучасні електронні технології. Нещодавно Міністерство оборони України повідомило, що вже три тижні прикордонники використовують реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Він допомагає швидко ідентифікувати підроблені документи, що дозволяють виїзд чоловіків за кордон, без необхідності зв'язуватися з установами, що їх видали.

Ставлення ж до втікачів, навпаки, буває дуже гуманним. У горах біля кордону зі Словаччиною прикордонники відділення "Княгиня" побачили чоловіка, який спав на землі. Порушник блукав у горах три дні та не мав як викликати допомогу. 30-річний вінничанин мав намір пробратися до Словаччини та самостійно проклав маршрут, проте заблукав, отримав травми й до того ж втратив телефон. Патрульні дали йому пити й нагодували.