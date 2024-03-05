Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" підключили до двох найбільших баз даних: що це означає

За словами заступника міністра оборони Катерини Чорногоренко, йдеться про реєстри Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

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Систему "Оберіг", що об'єднує в собі єдиний реєстр військовозобов'язаних і призовників, було інтегровано з двома провідними базами даних в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, система "Оберіг" була інтегрована з реєстрами Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

"Ми вже бачимо, що обміни "Оберега" з низкою реєстрів мають дуже позитивні наслідки. Можна констатувати, що "Оберіг" уже працює з найбільш запланованими реєстрами", — розповіла вона.

Крім того, заступниця міністра оборони повідомила, що наразі триває процес забезпечення співробітників ТЦК і СП додатковим обладнанням з метою підвищення ефективності роботи з системою "Оберіг".

Також наразі ведеться робота із запуску "Кабінету військовозобов'язаного". Чорногоренко зазначила, що його доступність буде забезпечено після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.

Що відомо про систему "Оберіг"

Згідно із законопроєктом №10378 повістки приходитимуть на електронну пошту або в електронний кабінет реєстру "Оберіг", коли реєстрація кабінету стане обов'язковою.

Раніше ми повідомляли, що Україні завершили розробку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". За законом згода військовозобов'язаних громадян на обробку їхніх особистих даних для реєстру не потрібна. Інформація в ньому буде оновлюватися автоматично.

Також заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко заявила, що дані в реєстрі призовників "Оберіг" верифіковані на 88% і поповнилися 750 тис. записів. Інформація буде постійно оновлюватися і поповнюватися.

Ця система є безпечною. У Міноборони підкреслюють, що реєстр працює за всіма стандартами інформаційної безпеки, що діють в Україні. Оператор ТЦК не має можливості завантажити інформацію про всіх військовозобов'язаних по всій країні. Він має доступ до інформації в певному районі або області.