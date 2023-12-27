В Україні завершили розробку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг": як він працюватиме

За законом згода військовозобов'язаних громадян на обробку їхніх особистих даних для реєстру не потрібна. Інформація в ньому буде оновлюватися автоматично.

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В Україні завершили розробку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, необхідної для військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко в інтерв'ю виданню DOU.

Мета створення реєстру — підвищити ефективність військового обліку, знизити корупцію та унеможливити маніпуляції з даними.

Які дані є в реєстрі "Оберіг"

У реєстрі містяться персональні та службові дані про всіх військовозобов'язаних українців віком від 18 до 60 років.

Персональні дані включають:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату і місце народження;

сімейний стан;

місце проживання;

місце роботи;

освіту;

ідентифікаційний номер;

стан здоров'я;

судимість.

Службові дані:

проходження служби;

участь у бойових діях;

військове звання;

військову спеціальність;

ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я.

Інформацію для реєстру "Оберіг" надають різні державні органи, а також ТЦК.

Хто має доступ до реєстру

Доступ до реєстру мають такі відомства:

Міністерство оборони України;

Генеральний штаб Збройних Сил України;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки України;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до закону згода призовників, військовозобов'язаних і резервістів на обробку їхніх особистих даних для реєстру "Оберіг" не потрібна. Інформація в ньому оновлюватиметься автоматично, проте військовозобов'язаним все одно потрібно особисто повідомляти ТЦК про зміну даних.

Самі військовозобов'язані можуть перевірити або оновити інформацію в реєстрі "Оберіг", однак лише через письмовий запит до ТЦК. Відомості про людину в електронних картках мають зберігатися протягом усього її життя і видаляються після 105 років від дати її народження.

Наскільки безпечний реєстр "Оберіг"

У Міноборони підкреслюють, що реєстр працює за всіма стандартами інформаційної безпеки, що діють в Україні. Оператор ТЦК не має можливості завантажити інформацію про всіх військовозобов'язаних по всій країні. Він має доступ до інформації в певному районі або області.

"У законі прописано, хто який доступ має. Системи на кшталт "Оберіг" побудовані так, щоб мінімізувати ризики витоку інформації. На мій погляд, найвразливішою ланкою в цьому процесі є людина, що нещодавно підтвердив випадок із "Київстаром". Усі реєстри державного рівня достатньо захищені від кібератак і зломів. Якщо щось і трапляється, то здебільшого через людський фактор", — каже Олег Бурба, керівник компонента "Інтероперабельність та цифрова урядова інфраструктура" проєкту EU4DigitalUA, який модернізував "Оберіг".

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Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що Держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації.