Украинские спецслужбы за четыре года задержали 11 россиян, - Матиос

С начала российской агрессии против Украины военные спецслужбы задержали 11 граждан РФ. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 112 Украина.

"Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены - три кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях", и вынесены приговоры, не отменены. То есть вся "линейка" украинского законодательства пройдена, и это документальные данные, позволяющие нам обращаться, и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он.

Напомним, Британия обвинила РФ в кибератаке на Украину вирусом NotPetya.