ГПУ не знает, кто снял и разместил рекламные ролики о ее деятельности

Генеральная прокуратура Украины не имеет отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов о своей работе.

Об этом сообщает Украинская правда.

По словам пресс-секретаря Генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, в ведомстве уже ответили на десяток запросов по изготовлению рекламных роликов.

"Генеральная прокуратура не производила, не заказывала и не размещала ролики, которые сейчас транслируются на телевидении и на радио. Но при этом Генпрокуратура благодарна заказчику, который эти ролики разместил, потому что увидел нашу положительную работу", - рассказала Сарган.

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"Мы не знаем, кто их разместил, но вся озвученная информация соответствует действительности. Поэтому мы не возражаем против трансляции таких роликов", - добавила она.

Также, она указала, что если в этих роликах кто-то видит негатив, то тогда это проблема в отношении к персоне Генпрокурора, а не к работе Генпрокуратуры.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении Азарову и Арбузову.