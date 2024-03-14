Шэрон Осборн честно рассказала, что думает о Меган Маркл

В эфире программы ведущие открыто засомневались в том, что Меган нравится кому-то еще, кроме принца Гарри. В то же время о Кейт Миддлтон они очень высокого мнения.

Related video

71-летняя телеведущая Шэрон Осборн в эфире шоу Celebrity Big Brother вместе со своим 70-летним коллегой Луисом Уолшем высмеяли Меган Маркл. Это произошло во время их беседы с Ферн Бритон, когда все трое обсуждали королевскую семью, пишет Metro.

В частности, Луис сначала высказал свое мнение о принцессе Уэльской.

"Она прекрасная женщина, я встретил ее на выставке цветов в Челси в прошлом году и спросил: "Ты назвал своего сына в мою честь?" Она была очаровательна", – отметил он.

Его поддержала и Ферн, признав, что Кэтрин проделала большую работу, завоевав авторитет среди британцев и имеет честь носить культовое обручальное кольцо принцессы Дианы с достоинством.

В свою очередь Шэрон спросила:

"Можете ли вы представить, если бы это кольцо досталось Меган?" Боже мой".

На это Луис задал встречный вопрос:

"Она кому-нибудь нравится? Она вообще кому-нибудь нравится, кроме Гарри?"

"Она загадочная, мне хотелось бы верить в то, что я вижу, что она любящая мать и жена, но я также чувствую, что за всем этим стоит манипуляция", – сказала Ферн.

Луис поинтересовался у Шэрон, чувствует ли она то же.

"Да, очень, я думаю, что это все наиграно. Я думаю, она все время играет", – парировала Осборн.

Луис Уолш и Шэрон Осборн

Закрывая тему, Ферн призналась, что мечтает, чтобы Гарри и дети были счастливы, и чтобы Гарри вернулся домой, помирился с Уильямом и делал то, что у него хорошо получается.

Популярность принца Гарри и Меган Маркл продолжает все больше снижаться. Если раньше это наблюдалось только в Великобритании, то в последние годы тенденция видна и в США, где пара оскандалилась интервью с нападками на королевскую семью. Американцам настолько надоели жалобы и нытье герцогов Сассекских, что они все чаще открыто высмеивают их. Например, Меган и Гарри стали героями мультфильма "Южный парк", где их высмеяли за показное желание конфиденциальности.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и принц Уильям посетят общее мероприятие, но не встретятся.