Киевский метрополитен напоминает, что в связи с капитальным ремонтом метро "Святошин", будут закрыты отдельные выходы и входы станции. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"С 24 февраля 2018 года (суббота) будет начат капитальный ремонт станции "Святошин". Выходы к проспекту Победы, заводу "АТЕК", Антонова, а также подземный переход не будут работать. В часы "пик" для избежания скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекта Победы и вещевого рынка)", – говорится в сообщении.

На станции запланирована установка 5 лифтов для маломобильных групп населения, замена дверей и обустройство проходов для тележек, обновление системы навигации и монтаж тактильной плитки для пассажиров с учетом доступности для людей с инвалидностью.

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"Проект также предусматривает установление видеокамер на станции и в переходах, ремонт и замену облицовки, повышение уровня противопожарной защиты, установление энергосберегающего освещения, замену скамеек, поручней и тому подобное", – сообщили в метрополитене.

Капитальный ремонт станции "Святошин" продлится до октября 2018 года.