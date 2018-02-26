Напавшая на бойца АТО с молотком женщина повесилась в СИЗО

В Днепре в СИЗО утром 26 февраля повесилась местная жительница Мария Меньшикова, которая в октябре 2016 года напала с молотком на бойца АТО. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

"Вначале ты ходишь на митинги за "русский мир". Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину... Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - написала он.

Напомним, Меньшикова занималась сбором денег для пророссийских боевиков и была внесена в базу данных сайта "Миротворец" как сепаратистка. В октябре 2016 года она напала с молотком на ветерана АТО в оперном театре. После открытого уголовного дела женщина некоторое время скрывалась на территории РФ и аннексированного Крыма.

В январе ее в очередной раз задержали в Днепре и отправили под арест.