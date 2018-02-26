Холодницкий: Антикоррупционный суд в Украине в этом году не заработает

Создания антикоррупционного суда прокуроры ждут уже более двух лет

Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже потеряли веру в то, что расследованные ими дела уже в этом году будет рассматривать специализированная судебная институция.

Об этом идет речь в статье DW.

"Одни политики говорят, что проголосуют в марте, другие обещают в мае. Я скептичен относительно создания этого суда в этом году. Потому что проголосовать, а потом еще создать - так быстро это не делается, а мы уже год только дискутируем, каким должен быть антикоррупционный суд", - сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, за год ситуация не изменилась, судьи до сих пор не имеют в своем графике свободных мест для назначения слушаний по коррупционным делам.



"Дела переносятся на два-три месяца, у судей болезни, отпуска, командировки, люстрации, увольнения. И таким образом наши дела тормозятся", - констатирует Холодницкий.

Создания антикоррупционного суда прокуроры ждут уже более двух лет. За это время НАБУ направило в суд 116 громких коррупционных дел, однако до сих пор ни один из топ-коррупционеров не осужден. 44 дела остаются вообще без рассмотрения.

Подготовительное заседание по некоторым производствам не может состояться более года, отмечают в НАБУ и САП.

Назар Холодницкий указывает на то, что даже после того, как закон об антикоррупционном суд будет принят, этот институт заработает еще не скоро. В частности, из-за проблемы с отбором судей через конкурсы.

"Конкурсы в САП показали, как трудно набрать прокуроров. Когда мы из трехсот претендентов смогли выбрать только четырех, то представьте, какой конкурс будет на суд", - говорит антикоррупционный прокурор.

Напомним, МВФ заявил о необходимости срочно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в Украине.