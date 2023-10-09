Поймали на миллионной взятке: мэра Сум Лысенко отстранили от должности

Высший антикоррупционный суд на два месяца отстранил от должности сумского мэра Александра Лысенко, которого задержали во время получения неправомерной выгоды.

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Мэра города Сумы Александра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, отстранили от должности. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В понедельник, 9 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы.

Известно, что срок отстранения — 2 месяца.

В САП добавили, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Мэра Сум задержали на взятке: что известно

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о том, что в Сумах задержали мэра и чиновника горсовета во время получения взятки.

По версии следствия, Лысенко и директор департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александр Журба требовали взятку за то, чтобы "решить вопрос" с тарифом на обращение с бытовыми отходами для предпринимателей, иначе они угрожали мешать их бизнесу.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года мэр и начальник департамента получили в общей сложности 2,13 млн грн.

Напомним, 25 сентября стало известно, что правоохранители пришли с обысками к бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в рамках производства о возможном пособничестве России.