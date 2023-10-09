После миллионной взятки: САП просит отстранить от должности мэра Сум Лысенко

Александра Лысенко, которого задержали во время получения неправомерной выгоды, просят отстранить от должности городского головы Сум.

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Мэра города Сумы Александра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, могут отстранить от должности. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум.

О рассмотрении указанного ходатайства будет сообщено дополнительно.

Известно, что 9 октября прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум, который совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области уличен в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

"О рассмотрении указанного ходатайства будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В САП добавили, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Мэра Сум задержали на взятке: что известно

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о том, что в Сумах задержали мэра и чиновника горсовета во время получения взятки.

По версии следствия, Лысенко и Журба требовали взятку за то, чтобы "решить вопрос" с тарифом на обращение с бытовыми отходами для предпринимателей, иначе они угрожали мешать их бизнесу.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года мэр и начальник департамента получили в общей сложности 2,13 млн грн.

Напомним, 25 сентября стало известно, что правоохранители пришли с обысками к бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в рамках производства о возможном пособничестве России.