Джемилев: Россия завезла в Крым шесть ядерных боеголовок

Россия продолжает наращивать свою военную группировку в оккупированном Крыму, в том числе и за счет ядерного оружия. Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Крым действительно превратился в (военную, - ред.) базу. Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект "Таврида", они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили", - отметил он.

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Джемилев добавил, что два несвязанных между собой источника подтвердили ему, что оккупанты разместили на полуострове шесть ядерных боеголовок.

"Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными, - ред.). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боеголовки, - ред.) есть", - отметил лидер крымских татар.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия за четыре года оккупации создала в Крыму мощную военную группировку, которая может контролировать зону Черного моря и представлять опасность для прибрежных территорий.