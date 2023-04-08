"Ценим каждого человека и сообщество". Ифтар в Украине будут отмечать на официальном уровне

Владимир Зеленский принял участие в ифтаре – ужине во время священного месяца Рамадан — вместе с украинскими воинами-мусульманами и лидерами Меджлиса крымскотатарского народа.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ифтаре (или разговении), торжественном ужине, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадан. Мероприятие прошло на территории Крымскотатарского культурного центра Birlik в Киевской области. Об этом сообщают в Офисе президента.

На ифтаре также присутствовали представители мусульманского духовенства, бойцы ВСУ, которые исповедуют ислам, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, певица Джамала, представители общественности и дипломаты.

Владимир Зеленский принял участие в ифтаре Фото: Офис президента

Президент отметил, что основывает традицию ифтара на официальном уровне. И теперь подобное мероприятие будет проводиться ежегодно с участием главы государства.

"Этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество. Разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины. Украина благодарна мусульманам нашей страны и всем в мусульманском сообществе мира, кто так же, как и мы, стремится к миру и защите от зла", – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский принял участие в ифтаре Фото: Офис президента

Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить тех, кто сражается за свободу с российскими оккупантами.

Также Владимир Зеленский напомнил, что именно начав с оккупации украинского Крыма РФ попыталась поставить поработить Украину и другие народы цивилизованной Европы.

"Сейчас на землях Крыма, под российским триколором, царит зло, унижение, репрессии, убийства и война. Но там, где начался путь зла, нас ждет и победа – победа над этим злом. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира", – отметил украинский президент, напомнив, что уважая территориальную целостность всех государств мира, Украина ожидает уважения и к своей территориальной целостности.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, которые отдали свои жизни, защищая украинское государство и его граждан. Также президент вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Ифтарную молитву произнес глава Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов.

В ифтаре также приняла участие певица Джамала Фото: Офис президента

Для справки. Ифтар – вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы и начинается сразу после захода солнца. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря.

Ифтар положено начинать с фиников и воды. Сейчас его часто организовывают, как культурное мероприятие, которое призвано ознакомить других с мусульманскими традициями.

Напомним, ранее стало известно, что глава Духовного правления мусульман Украины Саид Исмагилов, занимавший этот пост 13 лет, сложил свои полномочия и решил пойти на фронт. Он сообщил, что это решение принял еще в день вторжения РФ — 24 февраля, но ему следовало закончить дела.