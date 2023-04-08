"Цінуємо кожну людину та спільноту". Іфтар в Україні відзначатимуть на офіційному рівні

Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі — вечері, яка проводиться під час священного місяця Рамадан — разом з українськими воїнами-мусульманами та лідерами Меджлісу кримськотатарського народу.

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі (або розговінні), урочистій вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан. Захід пройшов на території Кримськотатарського культурного центру Birlik у Київській області. Про це повідомляють в Офісі президента.

На іфтарі також були присутні представники мусульманського духовенства, бійці ЗСУ, які сповідують іслам, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, співачка Джамала, представники громадськості та дипломати.

Володимир Зеленський взяв участь у іфтарі Фото: Офіс президента

Президент зазначив, що започатковує традицію іфтара на офіційному рівні. І тепер подібний захід проводитиметься щороку за участю глави держави.

"Цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Різноманітність, закріплена повагою, є частиною характеру незалежної України. Україна вдячна мусульманам нашої країни та всім у мусульманській спільноті світу, хто, так само як і ми, прагне миру та захисту від зла", — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський взяв участь у іфтарі Фото: Офіс президента

Він наголосив, що Україна завжди пам'ятатиме тих, хто бореться за свободу з російськими окупантами.

Також Володимир Зеленський нагадав, що саме почавши з окупації українського Криму РФ спробувала поневолити Україну та інші народи цивілізованої Європи.

"Зараз на землях Криму, під російським триколором, панує зло, приниження, репресії, вбивства та війна. Але там, де почався шлях зла, на нас чекає і перемога — перемога над цим злом. Деокупація Криму безальтернативна не тільки для України, а й для всього світу", — зазначив український президент, нагадавши, що поважаючи територіальну цілісність усіх держав світу, Україна очікує на повагу і до своєї територіальної цілісності.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які віддали своє життя, захищаючи українську державу та її громадян. Також президент вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

Іфтарну молитву виголосив голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов.

У іфтарі також взяла участь співачка Джамала Фото: Офіс президента

Для довідки. Іфтар — вечірній прийом їжі протягом місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви та починається відразу після заходу сонця. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани вдень відмовляються від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця складає 30 днів та залежить від місячного календаря.

Іфтар належить починати з фініків та води. Зараз його часто організовують як культурний захід, який покликаний ознайомити інших із мусульманськими традиціями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Духовного правління мусульман України Саїд Ісмагілов, який обіймав цю посаду 13 років, склав свої повноваження та вирішив піти на фронт. Він повідомив, що це рішення ухвалив ще в день вторгнення РФ — 24 лютого, але йому слід було закінчити справи.