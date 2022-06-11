Муфтій у Духовному правлінні мусульман України вирішив вирушити на війну з РФ (фото)

За словами Саїда Ісмагілова, вторгнення Путіна в Україну не було несподіваним для нього, тому з грудня 2021 року тренувався у батальйоні територіальної оборони.

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Глава Духовного правління мусульман України Саїд Ісмагілов склав свої повноваження і вирішив піти на фронт. За його словами, таке рішення він ухвалив ще в день вторгнення РФ — 24 лютого, проте деякий час не робив публічних заяв. Про це Ісмагілов написав на своїй сторінці у Facebook.

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"У березні було досягнуто домовленості, що передаю повноваження муфтія і присвячую себе захисту України та порятунку наших поранених. Якийсь час публічно не робив жодних заяв, хоча багатьом із вас усе було зрозуміло", — повідомив він.

Саїд Ісмагілов розповів, що вторгнення Путіна для нього не було несподіваним, тому з грудня 2021 року він тренувався у батальйоні територіальної оборони.

Він був головою Духовного правління мусульман України 13 років і звітуватиме про свою діяльність на з'їзді ДУМУ "Умма" (об'єднання релігійних громад мусульман України — ред), коли його можна буде провести. За його словами, зараз частина громад та мечетей перебувають або під окупацією, або в зоні бойових дій, а російські муфтії та місцеві колаборанти вже намагаються втручатися у їхні справи.

"В Ісламі не існує феномена священства, тому мусульманин, залишаючи посаду, є звичайною людиною, яка не обтяжена обмеженнями по мілітарній лінії, і може без проблем бути воїном", — сказав Ісмагілов.

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Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію. Невістка рабина повідомила, що Гольдшмідт і його родина опинилися у вигнанні після того, як відмовилися публічно підтримувати війну в Україні.