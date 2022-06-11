Муфтий в Духовном правлении мусульман Украины решил отправиться на войну с РФ (фото)

По словам Саида Исмагилова, вторжение Путина в Украину не было неожиданным для него, поэтому с декабря 2021 года тренировался в батальоне территориальной обороны.

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Глава Духовного правления мусульман Украины Саид Исмагилов сложил свои полномочия и решил пойти на фронт. По его словам, такое решение он принял еще в день вторжения РФ — 24 февраля, однако некоторое время не делал публичных заявлений. Об этом Исмагилов написал на своей странице в Facebook.

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"В марте была достигнута договоренность, что передаю полномочия муфтия и посвящаю себя защите Украины и спасению наших раненых. Какое-то время публично не делал никаких заявлений, хотя многим из вас все было понятно", — сообщил он.

Саид Исмагилов рассказал, что вторжение Путина для него не было неожиданным, поэтому с декабря 2021 года он тренировался в батальоне территориальной обороны.

Он был главой Духовного правления мусульман Украины 13 лет и будет отчитываться о своей деятельности на съезде ДУМУ "Умма" (объединение религиозных общин мусульман Украины, — ред) , когда его можно будет провести. По его словам, сейчас часть общин и мечетей находятся либо под оккупацией, либо в зоне боевых действий, а русские муфтии и местные коллаборанты уже пытаются вмешиваться в их дела.

"В Исламе не существует феномена священства, поэтому мусульманин, оставляя должность, есть обычным человеком, который не обремененный ограничениями по милитарной линии, и может без проблем быть воином", — сказал Исмагилов.

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Напомним, 8 июня стало известно, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию. Невестка раввина сообщила, что Гольдшмидт и его семья оказалась в изгнании после того, как отказались публично поддерживать войну в Украине.