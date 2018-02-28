Найденное поколение. Удастся ли удержать в Украине талантливых детей

Фокус поговорил с четырьмя молодыми людьми, чтобы узнать, чем живут и о чём думают те, кого можно назвать будущим нашей страны

Они спасают экологию, конструируют космические двигатели, борются за права людей, обещают принести славу стране на спортивной арене. Это всё о талантливых украинских детях, перед многими из которых стоит вопрос: остаться в стране или уехать.

Каждому хочется максимально раскрыть свои таланты, получить хорошее образование и реализовать себя. Не секрет, что на Западе для этого больше условий, но и Украина старается хоть как-то помочь талантливым детям. Для них есть много конкурсов, а также государство начинает помогать юным инноваторам находить отечественных инвесторов для своих проектов. Удастся ли взрослым оправдать доверие детей? Увидим. Пока же Фокус поговорил с четырьмя молодыми людьми, чтобы узнать, чем живут и о чём думают те, кого можно назвать будущим нашей страны.

Прогресс на благо природы

Сергей Лысин, живёт в Киеве. Изобретатель, создал робота, способного выявлять и тушить пожары. Возраст: 15 лет

Во время презентации бизнес-инкубатора для школьников-изобретателей, который в Киеве запустила Малая академия наук Украины (МАН), Серёжа показал, что может его робот, внешне похожий на маленький танк с поднятой, как на флагштоке, камерой. Разработчик поясняет: этот прототип способен, сканируя территорию, определять, есть ли очаги возгорания, и в случае необходимости самостоятельно их тушить.

Учусь в 9-м классе Политехнического лицея в Киеве. За эту разработку я получил премию Кучмы (премия президентского Фонда «Украина». — Фокус). Создание робота заняло около двух месяцев. Пока это прототип, но в будущем его можно использовать на нефтебазах, в лабораториях, в лесах для тушения пожаров. Робот будет отправлять сигнал пожарным, которые смогут продолжить тушение возгорания. Этот проект нужно ещё доработать. Поэтому пока не предлагал его для промышленного использования либо для спасателей. Сначала доделаю, а потом уже будет смысл проводить переговоры. Для доработки в первую очередь понадобится время. Полностью уделять внимание только этому проекту не могу, поскольку есть ещё учёба, нужно готовиться к сдаче ДПА в конце года.

Сейчас в Украине много конкурсов для старт­аперов. Есть украинские, такие как Sikorskiy Challenge. Есть международные — к примеру, Intel-techno, Infomatrix. Есть финансовые поощрения. Так, когда я выиграл премию Кучмы, то 10 разработчикам давали деньги на своё дело.

Занимаюсь робототехникой уже 2,5 года — начал как раз в детской студии МАН. Вдохновился изобретательством и наукой ещё до Илона Маска, когда посмотрел фильм о Стивене Хокинге. Начал заниматься астрономией, техникой, пошёл на курсы. Нашёл руководителя, с которым очень понравилось работать, захотелось что-то ещё делать. Сейчас у нас новые проекты. В частности, для людей с ограниченными возможностями — будем делать то, что поможет им в передвижении.

Кроме робототехники и учёбы в лицее, ещё занимаюсь английским, увлекаюсь спортом. Но это не профессиональные занятия. Нравится, например, в футбол играть. С друзьями любим разные настольные игры.

Хочу связать свою жизнь с разработкой проектов или чем-то таким. Может, приоритеты изменятся, поскольку ещё больше двух лет учиться, но вряд ли. Посмотрел, какие высшие учебные заведения в Украине занимаются разработками проектов, связанных с робототехникой, программированием. И не нашёл таких, где хотел бы продолжить обучение после школы. Начал искать международные. Интересны Голландия, Америка. Буду пытаться туда поступать.

Голос ребёнка в Европе

Ангелина Касьянова, родилась в Донецке, живёт в Киеве. Первый представитель Украины в Детском совете Европы (Брюссель). Возраст: 15 лет

С ноября прошлого года девушка вместе с юными коллегами из разных европейских стран трудится над созданием модели обеспечения равенства детей. Работа Ангелины в Детском совете Европы продлится два года, и она надеется, что в итоге и в Украине будет создан локальный детский совет. Такой есть во многих европейских странах. Это даст возможность украинским детям озвучивать свои проблемы и предлагать пути их решения.

Я не могла себе представить, что начну заниматься подобными вещами. Раньше меня такая деятельность не интересовала. Переломным моментом стала война на Донбассе. Мне пришлось переехать в Киев. Я читала разные статьи, искала информацию, в свои тогдашние 12 лет силилась разобраться, что же происходит. В июле 2016 года организация Eurochild проводила конференцию в Бельгии. У меня появилась возможность туда поехать, поскольку приглашали детей-переселенцев с хорошим знанием английского языка. Именно на этом мероприятии меня и предложили включить в Детский совет Европы. С лета 2017-го я начала работать.

Первый раз в новом качестве я поехала в совет в ноябре прошлого года. Я выбрала для себя работу в группе по проблемам инклюзии. Решила, что смогу принести тут больше пользы, поскольку уже имею опыт волонтёрской работы в лагере «Лесная застава» — месте, где проходят реабилитацию дети переселенцев, воинов АТО, а также ребята из интернатов. Да и собственный опыт адаптации к новым условиям у меня есть. Это достойная идея для того, чтобы показать её Европе. Мы ещё не проработали суперпроекты, но есть намётки. Хотим сделать единую концепцию защиты прав ребёнка для всей Европы.

В некоторых отношениях дети лучше взрослых понимают, что нужно делать, и не боятся об этом говорить. В XXI веке давно пора признать, что иногда дети могут быть умнее некоторых взрослых. Сейчас время технологий и информации. А дети начинают с телефонами дружить гораздо быстрее, чем их родители.

Разделять детей на переселенцев, сирот, детей с инвалидностью — это неправильно и унизительно. Такие ограничения накладывают взрослые. И это плохо, ведь дети могут затравить тех, кто чем-то отличается от других. Когда, к примеру, на детской площадке родители здорового ребёнка специально уводят его от совместных игр с ребёнком, страдающим ДЦП, — это не что иное, как поощрение травли.

Вся эта история с Советом Европы для меня произошла очень резко, но, мне кажется, я справляюсь. Раньше, да и сейчас тоже, я мечтала заниматься вокалом — уже 7 лет пою. Но понимаю, что с музыкальным направлением не особо получится связать свою жизнь, поэтому буду пробовать в будущем заниматься международной политикой.

Будущий гроссмейстер

Виктор Матвиишин, живёт в Виннице. Многократный призёр чемпионатов Украины и Европы по шахматам. Возраст: 16 лет

В начале марта состоится чемпионат Украины, в котором примет участие и Витя. Его задача — получить звание гроссмейстера, пока шахматист — международный мастер.

Шахматами занимаюсь с 6 лет. Люблю стратегические игры, где нужно думать. Ну а вообще, когда я маленьким играл с папой в шахматы, он всё время выигрывал, а мне очень хотелось обыграть его. Когда я пошёл в первый класс, то где-то через полгода начал уже легко обыгрывать отца.

Раньше я играл больше, но сейчас трудно совмещать учёбу и шахматы. Тяжеловато, конечно, но учусь нормально. Сейчас я в обычной школе, хотя раньше был на индивидуальном обучении. Друзья у меня только шахматисты. С другими я не знаком, так как в школу почти не ходил. Поэтому там особой дружбы не сложилось. А с шахматами много где езжу, ко мне друзья из разных городов приезжают.

Благодаря турнирам был во многих странах. Но когда приезжаю в другой город, редко выхожу из отеля: я не большой фанат прогулок или пляжей, предпочитаю готовиться. Шахматисту нужно иметь определённые психологические качества, выдержку.

Турниры — это сильное напряжение, но справляюсь. Считаю, что я достаточно боевой, могу взять себя в руки, сосредоточиться. Иногда бывает сложно. На прошлом чемпионате играл партию 7 часов, потом прихожу домой, спать нужно, а не могу. Очень сильное эмоциональное напряжение. Это единственный минус, а так всё окей.

Государство помогает мало. Кто выигрывает первое место на чемпионате Украины, может выбрать, куда ему поехать за государственные средства: чемпионат Европы или мира. Ему государство оплачивает проживание, питание, взнос. Он платит минимальные средства самостоятельно. Участия в остальных турнирах — за свой счёт.

Я не знаю, куда буду поступать после школы. Не хочу учиться в Украине, куда пойду — не знаю. Самым лучшим вариантом было бы поехать в Америку. Но чтобы там учиться, нужно туда попасть. Если бы я был гроссмейстером, то мог бы по гранту уехать. Пока я международный мастер, а это звание перед гроссмейстером. Ещё есть около года, чтобы получить нужное.

Космос спасёт экологию

Артур Качур, живёт в Черновцах. Разработчик, изобретатель в области космических технологий. Возраст: 16 лет

Артур — ученик 11-го класса. Готовясь к выпускным экзаменам, юный разработчик не перестаёт работать над новыми проектами, писать научные статьи и представлять Украину на различных международных олимпиадах и конкурсах.

С 8-го класса я начал изучать физику и вместе с ней сразу астрономию, хотя этот предмет в школьной программе только с 11-го класса. Просто они имеют много общего. Уже с 9-го класса я писал научные работы по астрофизике. А вообще моё увлечение разработками началось ещё класса с 5-го, когда мы начали глубже изучать математику.

С научным руководителем мы искали альтернативы современным космическим двигателям. Нам пришла в голову идея, что можно использовать радиоактивный элемент. Решили, что космический двигатель — хороший способ его утилизировать. Этот двигатель не может конкурировать с теми, что существуют сегодня, но, возможно, при его усовершенствовании ситуация изменится. На данный момент наш двигатель — это скорее дополнение, а не альтернатива. Его лучше использовать в паре с обычными двигателями. В этом случае последний позволяет двигаться космическому кораблю прямо, а наш двигатель — маневрировать. Тут мы можем и корректировать движение космического корабля, и уничтожать радиоактивные элементы на Земле. Уже сейчас в космических миссиях используют этот вид топлива, но он пока служит для других целей.

На чистой теории никакую работу построить нельзя. Нужно провести определённые исследования, чтобы убедиться, что теория заработает. Тот же Илон Маск говорил: нужно что-то придумать, дальше следует доказать, что это теоретически возможно, а потом попробовать сделать прототипы на практике. К сожалению, у нас в Черновцах почти нет возможности провести хоть какие-то эксперименты. Необходимого радиоактивного элемента, наверное, нет и во всей Украине.

Скорее всего, буду поступать в Киевский национальный университет на физический факультет. Если говорить про зарубежные предложения, то там обучение достаточно дорогое, да и в нашей стране легче поступить. Хотя, если будут какие-то предложения, подумаю.

С 6 до 12 лет я профессионально занимался большим теннисом, но потом из-за учёбы перестало получаться. Тогда физика у меня была как хобби, а сейчас она переросла в основное занятие. У меня много друзей, которые занимаются разработками, пишут научные работы. С ними провожу много времени, параллельно общаюсь с теми, кто не увлечён физикой. Отвлечься от основной работы всегда приятно.

Люблю путешествовать. Приятно, что именно обучение помогает в этом. Летом ездил в Швейцарию по программе Малой академии наук, там была научная школа. Осенью поехал на международную олимпиаду по астрофизике в Таиланд. В прошлом году побывал в Германии. Готовлю ещё одну научную работу, которую в апреле представлю в Сербии.

Очень хотелось бы, чтобы нашему государству удалось поднять науку. В прошлом году я был на встрече с президентом Украины, там собрались победители всех международных олимпиад. Президент меня уверил, что космическое направление будет активно развиваться. Не хотелось бы куда-то ехать, чтобы заниматься наукой. Надеюсь, так и будет. Мне никто не запретит вернуться на родину после обучения в вузах других стран.