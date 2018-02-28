Четыре украинца погибли в результате ДТП на железнодорожном переезде в Польше. Об этом сообщает львовское издание "Варта 1".

"ДТП произошло 27 февраля в промежутке времени мед 19:00-19:15 на участке Opola-Chmielowicach (около г. Ополе). По неизвестным причинам водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с пассажирским поездом. Вследствие ДТП на месте происшествия погибли четыре человека. По предварительной информации, все погибшие граждане Украины - три женщины и один мужчина ", - отметил глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич.

В полиции Польши сообщили, что переезд был хорошо освещен и с хорошей видимостью. Обстоятельства происшествия выясняются.

Информацию о гибели украинцев подтвердил замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Украинская правда.







Фото: fakt.pl