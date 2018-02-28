Суд над Януковичем перенесли на неделю

Беглый экс-президент вызвал к себе адвокатов

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича на 6 марта в связи неявкой защитников обвиняемого. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

"Суд всегда строго придерживался принципа состязательности и обеспечения права на защиту Януковича. Учитывая это, суд вынужден объявить перерыв до 10 часов 6 марта", - отметил судья.

Он добавил, что эта дата была согласована с защитниками обвиняемого. В суд поступило заявление об уважительной причине неявки адвокатов и переносе судебного разбирательства.

"Сторона защиты отмечает, что 23 февраля они получили поручение обвиняемого Януковича обеспечить прибытие адвокатов Сердюка, Федоренко, Фозекош и Биленко не позднее 26 февраля по месту текущего пребывания Януковича", - зачитал судья.

Суд получил копию поручения Януковича, приказ о командировке и копии билетов.

Сторона обвинения обвинила защиту в срыве судебного процесса и нежелании допрашивать свидетелей. Прокурор Руслан Кравченко ходатайствовал об обращении в Центр бесплатной помощи о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Напомним, 2 марта беглый экс-президент Виктор Янукович в Москве даст пресс-конференцию.