Путин высказался о миротворцах на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не возражает против размещения миротворцев по всей территории Украины.

Об этом он заявил в среду, 28 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, Путин отметил, что договариваться об этом нужно с непризнанными республиками Донбасса.

"Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать", - заявил Путин.

Он также отметил, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, при этом первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения.

По словам Путина, в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной.

"Я ответил, да, ты наверное права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Киев хочет видеть на Донбассе 20 тысяч "голубых касок".