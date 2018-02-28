"Моя жизнь не сахар". Как прошла пресс-конференция Петра Порошенко

Пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко, как правило, проходят по одному и тому же сценарию, оставляя после себя такое же однотипное послевкусие. Журналисты долгие месяцы жалуются, что глава государства не хочет с ними общаться (со времен прошлой встречи прошло уже 9 месяцев), а когда доходит до дела, то президент либо играет на опережение, "сбивая" неудобные вопросы, либо четко работает по домашним заготовкам. Еще ни разу прессе не удавалось загнать его в угол острым и неудобным вопросом.

В мае прошлого года, на предыдущей встрече со СМИ, самой чувствительной была тема "панамских документов" и офшоров, сейчас – отдыха на Мальдивах. Про острова было задано даже два вопроса, второй – от журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, который и был автором этого резонансного сюжета. Ответ оказался вполне прогнозируем. Порошенко заверил, что во время своих каникул постоянно находился на связи, регистрацию проходил под своей фамилией, платил за отдых из задекларированных средств. Вопрос о том, сопровождал ли его глава АП Борис Ложкин, остался без ответа, но кроме самих журналистов это вряд ли кто-то заметил.

Подобных неприятных вопросов прозвучало лишь несколько: о том, почему в условиях объявленной деолигархизации по-прежнему процветает бизнес Рината Ахметова, почему Украину на минских переговорах представляет кум Путина Виктор Медведчук, не жалеет ли Порошенко о приглашении в Украину Михаила Саакашвили и самый главный – о том, почему президент богатеет, когда народ живет в бедности. Такой же вопрос в свое время поставил экс-журналист, а ныне депутат от БПП Мустафа Найем Виктору Януковичу. Это был, пожалуй, единственный момент, когда Пётр Порошенко на минуту потерял самообладание, но потом начал рассказывать о том, как благодаря его усилиям улучшилась ситуация в стране по сравнению с 2014 годом, когда он занял пост президента. "Моя жизнь не сахар", – резковато заявил Порошенко, и эта фраза чем-то напомнила знаменитое "Я вам не завидую", которое сказал Янукович Найему.

В целом президент снова продемонстрировал хорошее умение уйти от прямых ответов на неудобные вопросы. Например, отвечая на вопрос Фокуса о том, будет ли он продвигать через парламент избирательную реформу и переход к чистой пропорционалке с открытыми списками, Порошенко ответил: "Как выбирать парламент — это дело парламента. Верховная Рада должна сама определиться и найти компромисс". После этого он пустился в рассуждения о том, как изменение правил местных выборов в 2015-м привело к излишней политизации местных советов. При этом в предвыборной программе Порошенко-кандидата в президенты образца 2014 года он обещал следующее: "приложу все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 2014 года прошли досрочные парламентские выборы на чистой пропорциональной системе с открытыми списками". На носу парламентские выборы-2019, в Раде готовится ко второму чтению соответствующий законопроект, но шансы на его принятие после сказанных на пресс-конференции слов президента выглядят теперь уж совсем призрачно.

Будущие выборы стали одной из главных тем встречи с журналистами. Особенно на фоне распространения официально никем не подтвержденной информации о возможном переизбрании парламента уже летом-осенью этого года, а также возможном объединении БПП и Народного фронта в единую партию власти, которая должна выдвинуть Порошенко кандидатом в президенты, а после общим списком пойти на выборы в Раду.

Но президент публично самоустранился от процесса, заявив, что никаких переговоров на тему досрочных выборов не ведет, а решение об участии в президентской кампании будет принимать только тогда, когда эта кампания начнется, то есть в конце этого года. Было очевидно желание главы государства позиционировать себя как человека, находящегося "над схваткой": дескать, какие-то политики ведут какие-то переговоры, кто-то вбрасывает в СМИ какие-то провокации, но сам Порошенко заботится лишь о реформах и процветании страны. Впрочем, президент не упустил возможности передать "привет" Юлии Тимошенко ("делает селфи с российскими послами"), тем самым косвенно подтвердив, что именно её рассматривает как главного оппонента на выборах. В то же время Порошенко подчеркнул собственную успешность: "Я в своей жизни не проиграл ни одной избирательной кампании".

Главная тема, с которой Порошенко пойдет на выборы, уже понятна. Вернуть под контроль Украины оккупированные Россией территории за столь короткое время шансов практически нет, потому месседж будет следующий: "Я тот, кто привел/ведет Украину в Европу". Потому еще во вступительном слове президент заявил, что надо закрепить в Конституции курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Вероятно, ближе к выборам эта идея найдет развитие, например, как президентская инициатива о всеукраинском референдуме о вступлении в ЕС и/или в НАТО.

В целом ожидаемые вопросы получили ожидаемые ответы. Скорее всего, в следующий раз журналисты в таком формате будут общаться уже не только с Порошенко-президентом, но с Порошенко-кандидатом в президенты. Примерно через год.

Главные тезисы выступления Петра Порошенко

Об уровне жизни украинцев

«Во многих реформах большинство украинцев пока что не ощущают позитива, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни после военной и экономической агрессии против Украины только-только начинает восстанавливаться, и темпы слишком медленные. Меня, как президента, это не устраивает»

О приостановке безвиза

«Не слушайте тех, кто пытается накаркать и говорит о приостановке безвиза. Это те же люди, которые пророчили до этого, что безвизовый режим нам никогда не дадут. Более того, они писали письма с обращением к странам-членам ЕС и Еврокомиссии с просьбой не давать нам безвизовой режим. Большую часть своей каденции я посвятил тому, чтобы вместе с вами завоевать это законное право каждого украинского гражданина. Не позволю никаких действий, которые дали бы основания поставить его под сомнение»

Об изменениях в Конституцию

«Мы сейчас с командой обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграции. Сейчас обе, согласно опросам, консолидируют общество и широко поддерживаются им. Кроме того, сейчас, когда поднимают голову жаждущие реванша антиевропейские политические силы, эти поправки к Основному закону могли бы стать страховкой для всех политических сил на годы вперед. Стремление к членству в Евросоюзе и НАТО мы хотим зафиксировать в преамбуле к Конституции»

О Юлии Тимошенко

«Тем нашим оппозиционерам, которые за кулисами международных конференций делают селфи с российскими послами, хотел бы объяснить, что дипломатические победы строятся не только и не столько в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров. Это действительно иногда очень сложный и выматывающий процесс»

О миротворцах и минских договоренностях

«Сейчас безальтернативным мы считаем именно мирный политико-дипломатический способ восстановления территориальной целостности Украины. Будем придерживаться минских соглашений и настоятельно добиваться размещения миротворческой миссии ООН. На приемлемых для Украины условиях. Эту инициативу я озвучивал еще в феврале 2015 года. К сожалению, она находит все большую поддержку среди наших партнеров только теперь. У львиной части тогдашних представителей стран-членов ООН она была намного сдержанней. Сейчас эту идею уже не отрицает даже страна-агрессор.

Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет — Россия вынуждена будет вывести свои оккупационные войска. Миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования. Миротворческие войска возьмут под контроль часть украинско-российской границы. Украина сможет восстановить свои гуманитарные миссии, потому что сейчас там катастрофа. И последнее — в миротворческой операции не могут принимать участие страна-агрессор и страны-соседи»

О создании Национального бюро финансовой безопасности

«Сегодня с утра глава парламентского Комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина опубликовала проект закона "О национальном бюро финансовой безопасности". Его создадут в первую очередь как аналитическую структуру. Этим бюро мы отключим все без исключения силовые структуры, которые десятилетиями "доят" украинский бизнес. После принятия этого закона к плательщику налогов никому и на пушечный выстрел нельзя будет подойти. Неуплатой налогов будет заниматься только новосозданное бюро. А новое поколение предпринимателей даже знать не будут, что такое налоговая милиция, полиция или инквизиция»

Об отпуске на Мальдивах

«По Конституции Украины президент не имеет права никому передавать свои обязанности, поэтому уже почти четыре года я круглосуточно на связи, выполняю функции главы государства и главнокомандующего Вооруженными силами. В начале январе я эти обязанности никому не передавал.

Границу я пересекал по своему паспорту и своей фамилии, с соответственной регистрацией у пограничников. Оплачивал я и самолет, и отель со своего банковского счета украинского банка. В поданной декларации, которая будет опубликована в течение трех недель, вы сможете в этом убедиться. На отдых не потратил ни копейки из украинского бюджета, а все средства задекларировал. Сразу же по возвращению пресс-служба обо всём сообщила»

Об участии в президентских выборах

«Вы говорите, что давно слышали о том, что я собираюсь или уже участвую в предвыборной кампании. Хочу вас разочаровать — от меня вы этого не слышали. Решение об участие в предвыборной кампании я приму только тогда, когда кампания начнется.

Мое участие в выборах при всем моём уважении к вам (журналисту – Фокус) зависит не от того, что думаете вы. Я решение приму тогда, когда сказал. Но я 100% буду принимать участие в выборах. Как избиратель. И голосовать я буду в Украине. А после выборов точно буду жить в Украине. Я сделаю все, чтобы не допустить реванша. В своей жизни я не проигрывал еще не одной избирательной кампании»

О Национальных дружинах

«Хочу спросить каждого из вас, скажите пожалуйста, когда вы смотрели в ролике на эти так называемые Национальные дружины на Крещатике, вы чувствовали себя в безопасности? Монополия на власть и на оружие принадлежит государству»

О расследовании убийства Павла Шеремета

«Я не Господь Бог — не знаю, кто убил Павла Шеремета. Но у меня так же болит, как у вас. Буду делать вместе с вами всё возможное, чтобы у нас не осталось никаких нераскрытых частей в расследовании убийств журналистов. Я встречался и с журналистами, и с родственниками Павла. Я сказал, мол, дайте любого следователя с любой страны мира, и я сделаю всё, чтобы ввести его в состав следственной группы. Вам это не нравится? Ваши проблемы. Ищите того, кто сделает это лучше. Я не следователь, я должен лишь создавать условия для прозрачного расследования»

О Михеиле Саакашвили

«Гражданство я ему дал сознательно. Я так же, как и большинство был очарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести в Украину. Я попытался ему создать все возможности для этого. Ни у кого не было таких полномочий, как у него. Мы все видим, что результата не было. Когда я получил от компетентных органов данные о нарушениях, у меня не было никакого другого выбора, кроме как прекратить его гражданство в соответствии с нормами Конституции. Кто знает, может, если бы этой проверки не было, так и оставались бы мечты и идеалы. Михеил сам всё разрушил, не думаю, что сейчас он счастлив»

О Викторе Медведчуке

«Во время переговоров в Минске, когда разрабатывали и принимали минские соглашения, Виктора Медведчука в составе украинской делегации не было. Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается исключительно вопросом освобождения заложников. Бывший глава СБУ действительно назначил в эту группу Медведчука. Я об этом знал и сейчас продолжаю говорить: я буду работать с кем угодно, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника. Мы пытались применять разные каналы коммуникации, начиная с военных и заканчивая церковью. Должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук, потому что решения об освобождении принимает непосредственно Путин»

Об открытых списках (вопрос Фокуса)

«Я точно буду заниматься изменениями избирательного законодательства. Уверен, мы должны резко ужесточить ответственность за скупку голосов, фальсификацию результатов на участках, и буду просить парламент это сделать. Считаю это первоочередной задачей. Как выбирать парламент — это дело парламента. Верховная Рада должна сама определиться и найти компромисс»