Wizz Air запустит рейс Харьков – Вена

Лоукостер Wizz Air начнет перевозки между Харьковом и Веной. Об этом сообщает ЦТС.

Рейсы будут выполняться с 25 ноября 2018 года.

В этот же день будут введены еще восемь новых маршрутов из австрийской столицы.

Перевозчик заявляет, что тарифы стартуют с 10 евро за перелет в одну сторону. Билеты уже поступили в продажу.

Летать в Харьков авиакомпания будет по средам и воскресеньям, а начиная с 23 марта 2019 года – по вторникам, четвергам и субботам.

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Ранее сообщалось, что Wizz Air с 19 апреля добавит две новые частоты на маршруте Киев-Лондон. В результате, рейсы из столицы Украины в столицу Великобритании станут ежедневными.